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Обнинск

В Обнинске пешехода сбили на улице Энгельса

ДТП произошло около 17:40 в среду, 15 января, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
20:04 15.01
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Человек попал под колеса легкового автомобиля «Ниссан».

Точные обстоятельства устанавливаются.

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