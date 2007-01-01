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Обнинск

ДТП со школьным автобусом произошло в Калужской области

Дмитрий Ивьев
14:37 сегодня
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Авария случилась днем в среду, 15 января, в Жуковском районе.

Подробности пока не сообщаются.

По поручению прокурора области Константина Жилякова прокурор Жуковского района выехал на место происшествия.

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