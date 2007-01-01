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Обнинск

В Балабаново отключились светофоры

Дмитрий Ивьев
12:46 сегодня
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Фото: РИЦ Боровского района.
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Они не работают в районе городков, сообщили 14 января в РИЦ Боровского района.

По информации администрации, заявка на ремонт уже направлена.

Пока водителей просят следить за дорожными знаками.

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