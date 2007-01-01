Салон сотовой связи ограбили в Калужской области на Рождество

Преступление произошло в Малоярославце.

Преступник в медицинской маске 7 января заставил работницу салона отдать ему дорогие телефоны. На улице мужчину ждал сообщник, рассказали во вторник в полиции.

Ущерб составил более миллиона рублей.

Вскоре подозреваемых задержали. Грабителю, который действовал в салоне, 33 года. Он из Малоярославецкого района. Его подельник также родом из Калужской области. Мужчине 48 лет.

Часть телефонов удалось изъять.

За разбой мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.