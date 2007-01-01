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Обнинск

Ребенок попал в больницу после ДТП в Калужской области

Вечером 13 января на трассе М3 «Украина» в районе Малоярославца столкнулись легковушка «Вольво» и фура «Мерседес».
Дмитрий Ивьев
09:05 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По данным МЧС, травмы получил ребенок, он доставлен в больницу.

Причины аварии устанавливаются.

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