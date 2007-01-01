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Дети в Калужской области остались без школьного автобуса

Проблемы возникли в Боровском районе.
Дмитрий Ивьев
09:19 сегодня
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Фото из архива.
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Там дети не могут добраться до школы и детского сада в деревне Кривское из СНТ Кривское, Лесное и Восход.

Министерство транспорта Калужской области сообщило, что с 13 января рейсовый автобус на 7:05 из Боровска будет в 7:30 заезжать в Кривское. Также будет рейс из Боровска в 7:50 с прибытием в Кривское в 8:15. Занятия в школе начинаются в 8:30.

Школьный автобус власти обещают вернуть в ближайшее время, не называя точной даты.

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