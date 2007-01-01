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Обнинск

«Мерседес» и «Вольво» разбились на трассе в Калужской области

ДТП произошло около 23:00 в понедельник, 13 января, на дороге М3 «Украина» рядом с Малоярославцем.
Дмитрий Ивьев
07:37 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Там столкнулись фура «Мерседес» и легковой автомобиль «Вольво».

Травмы получил один человек, сообщили в МЧС.

Причины аварии устанавливаются.

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