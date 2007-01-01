160 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

«Мерседес» и «Вольво» разбились на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев

ДТП произошло около 23:00 в понедельник, 13 января, на дороге М3 «Украина» рядом с Малоярославцем.

Дмитрий Ивьев 160 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники