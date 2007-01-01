В Обнинске устроили погром в общежитии

Задержан 34-летний мужчина.

Он вел себя агрессивно, ругался, угрожал расправой жильцами, а также разбил стекло и сломал турникет, сообщили 13 января в управлении Росгвардии по Калужской области.

Дебошира передали полиции. Может быть возбуждено уголовное дело.