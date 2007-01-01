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Обнинск

В Обнинске устроили погром в общежитии

Задержан 34-летний мужчина.
Дмитрий Ивьев
10:06 сегодня
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Он вел себя агрессивно, ругался, угрожал расправой жильцами, а также разбил стекло и сломал турникет, сообщили 13 января в управлении Росгвардии по Калужской области.

Дебошира передали полиции. Может быть возбуждено уголовное дело.

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