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Обнинск

«БМВ» перевернулся в Ворсино

Дмитрий Ивьев
07:57 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло днем 12 января, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Сообщается о двоих пострадавших.

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