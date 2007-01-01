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Обнинск

В Балабаново «Киа» вылетел в кювет

ДТП произошло в ночь на 12 января на улице Дзержинского, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
06:47 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

Пострадал один человек. Он доставлен в больницу.

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