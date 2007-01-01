268 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Балабаново «Киа» вылетел в кювет

Дмитрий Ивьев

ДТП произошло в ночь на 12 января на улице Дзержинского, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 268 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники