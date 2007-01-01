В Обнинске провалили благоустройство Репинского оврага

Открыть его должны были еще в августе 2024 года, но сейчас речь идет про август 2025-го.

О проблеме в субботу, 11 января, рассказал депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр.

Он назвал ситуацию в Обнинске первым серьезным срывом федерального проекта.

- Ни сделано практически ничего, - заявил Скляр. - Из ряда вон выходящее событие. Если серьезно не звонить в колокольчик, получится как с ермолинскими очистными. Надеюсь, министерство строительства Калужской области, администрация Обнинска извлекут из этого необходимые серьезные уроки. Все необходимые меры, предусмотренные законом, будут приняты. Но всё-таки вновь встаёт вопрос — кто и как выбирает подрядчика? Почему допускаются такие срывы?

Нового подрядчика обещают выбрать в феврале-марте.