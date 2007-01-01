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Обнинск

Жителю Обнинска грозит срок за оплату покупок чужими картами

На 40-летнего мужчину завели уголовные дела по двум статьям – «Кража с банковского счета» и «Кража с незаконным проникновением в жилище», сообщили 10 января в полиции.
Дмитрий Ивьев
10:10 сегодня
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Обнинец нашел три чужие карты, забрал себе и расплачивался в магазинах. Ущерб каждого владельца карточки оценили в 5-10 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина похитил телефон из квартиры, в которую помогал заносить вещи. Потом через банковское приложение он перевел себе 7000 рублей.

Мужчине, который ранее уже был судим, грозит до шести лет колонии.

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