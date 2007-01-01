В Обнинске украли деньги на ремонте здания администрации

В злоупотреблении должностными полномочиями обвиняют бывшего инженера по надзору за строительством муниципального казенного учреждения города, сообщили 10 января в Следственном комитете.

По версии следствия, в декабре 2021 года он подписал акт о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту помещения одного из подразделений администрации города Обнинска.

- В акте были указаны недостоверные сведения о качестве и объёме выполненных работ, что стало основанием для их окончательной приёмки и оплаты в полном объёме. В результате ущерб, причинённый городскому бюджету, составил 240 тысяч рублей, - пояснили в Следственном комитете.