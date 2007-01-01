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Обнинск

Из горящего общежития в Обнинске эвакуировали трех человек

Пожар произошел днем 9 января на проспекте Ленина.
Дмитрий Ивьев
07:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Причины происшествия в МЧС пока не называют.

Никто в результате пожара не пострадал.

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