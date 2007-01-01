Бывший калужский министр получил новую должность

Константин Пахоменко 9 января перестал быть министром здравоохранения Калужской области, а 10 января назначен заместителем главы администрации Обнинска по социальным вопросам.

- 2025 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом защитника Отечества, и в этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Задачи по соцзащите населения, подготовке и проведению мероприятий, посвящённых главному событию года, культурной и спортивной политике, станут первоочередными в работе возглавляемого Константином Пахоменко социальным комплексом города, - заявили в администрации наукограда.

Напомним, возглавляет администрацию еще один бывший министр из Калуги – Вячеслав Лежнин. Ранее он руководил региональным Минстроем.

Пахоменко окончил Тверскую государственную медицинскую академию по специальности лечебное дело, кандидат медицинских наук. Работал врачом-хирургом, начальником отдела здравоохранения Администрации города Обнинска, заведующим консультативно-поликлинического отделения МРНЦ имени А.Ф. Цыба, с июля 2021 года - министром здравоохранения Калужской области.