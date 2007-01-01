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В Обнинске загорелось общежитие

Дмитрий Ивьев
16:26 сегодня
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Фото: администрация Обнинска.
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Пожар произошел днем 9 января на проспекте Ленина, 79.

- Пожарные работают на месте. Пострадавших нет, - рассказал и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Причины инцидента выясняются.

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