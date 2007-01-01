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Обнинск

В Боровском районе загорелся жилой дом

Софья Фирсова
11:02 сегодня
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Во вторник, около 12 часов ночи, в деревне Лучны произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

На улице Зеленой загорелся жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

Причины возгорания уточняются.

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