В Боровском районе загорелся жилой дом

Во вторник, около 12 часов ночи, в деревне Лучны произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

На улице Зеленой загорелся жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

Причины возгорания уточняются.