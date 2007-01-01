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Обнинск

«Хонда» сгорела в Калужской области

Моторный отсек автомобиля выгорел в деревне Уваровское Боровского района утром 3 января.
Дмитрий Ивьев
08:25 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По данным МЧС, пожар начался из-за неисправности машины.

Из людей никто не пострадал.

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