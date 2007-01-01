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В Обнинске водитель потерял сознание за рулем

Сотрудники Госавтоинспекции доставили пострадавшего до ближайшей больницы.
Игорь Кирдаков
13:07 сегодня
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О происшествии сообщили в УМВД России по Обнинску в воскресенье, 29 декабря.

Выяснилось, что мужчине стало плохо, когда он вел машину по улице Аксенова в Обнинске. Супруга потерявшего сознание человека быстро среагировала, перехватила руль и взяла управление на себя.

В это время мимо ехал экипаж ГАИ. Его остановил человек и объяснил ситуацию.

Младший лейтенант полиции Игорь Пузанов, младший сержант полиции Андрей Пронин и лейтенант полиции Алина Тарасова (на фото) перенесли человека в свою машину и доставили в больницу.

Передав пострадавшего медикам, сотрудники полиции вернулись к патрулированию улиц Обнинска.

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