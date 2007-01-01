В Обнинске заработал бесплатный каток для всех желающих отдохнуть на свежем воздухе
Торжественное открытие катка в Обнинске прошло в субботу, 28 декабря.
Лед залили на площади перед Домом ученых. Первыми опробовать ледовое покрытие доверили юным спортсменам спортшколы «Олимп».
Вместимость обнинского катка до сотни человек одновременно.
Лед держит температуру воздуха до + 10 градусов Цельсия.
- Работать каток будет ежедневно с 10 утра до 21.15, есть раздевалка и кафе, - уточнили в администрации Обнинска.