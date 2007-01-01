Жительница Обнинска перевела мошенникам 700 тысяч рублей

Преступники звонили ей и представлялись работниками различных организаций – социальной службы, Госуслуг, банка.

Женщину убедили, что какие-то мошенники пытаются завладеть ее деньгами и оформить кредит.

Жительница Обнинска в итоге сама оформила займ, сняла накопления и перевела всё мошенникам. Настоящим сотрудникам банка, которые хотели ей помочь, женщина сказала, что деньги пойдут на лечение зубов.

Только потеряв 700 тысяч, она обратилась в полицию.