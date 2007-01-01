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Обнинск

Жительница Обнинска перевела мошенникам 700 тысяч рублей

Преступники звонили ей и представлялись работниками различных организаций – социальной службы, Госуслуг, банка.
Дмитрий Ивьев
13:30 сегодня
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Женщину убедили, что какие-то мошенники пытаются завладеть ее деньгами и оформить кредит.

Жительница Обнинска в итоге сама оформила займ, сняла накопления и перевела всё мошенникам. Настоящим сотрудникам банка, которые хотели ей помочь, женщина сказала, что деньги пойдут на лечение зубов.

Только потеряв 700 тысяч, она обратилась в полицию.

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