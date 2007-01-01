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Обнинск

В Обнинске вновь перекроют круг Королева – Маркса – Гагарина

В ночь на 29 декабря там продолжатся ремонтные работы, сообщили в филиале РИР.
Дмитрий Ивьев
10:49 сегодня
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Подрядчик занимается трубопроводом.

Проезд будет частично закрыт с 1:00 до 5:00.

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