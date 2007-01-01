-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Обнинские хоккеисты выиграли последний матч года
Обнинск

Обнинские хоккеисты выиграли последний матч года

В рамках Юниорской хоккейной лиги ЦФО «Олимп» на домашнем льду встречался с «Созвездием» из Воронежа.
Дмитрий Ивьев
07:00 сегодня
0 302
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Обнинцы выиграли со счетом 7:4, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Турнир продолжится уже в январе.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBPUHNpUk8wM3hPUEY5YnUxYzJ6WlE9PSIsInZhbHVlIjoia0Nub1J6aFNPbDlYcUVramJLY01DVUFkdjBrY3RXTXE3eDhxalp5aXB5Z2FEeWYwclhCSHFEaWhWVG1JeitLMFRPaWV2QStJTWdiUTNTUDREZ1R1N1hWWHl2ZG5sQUkwNk8wM09McUZZalFMdWl3YzduZ3FQb2k3YjVXK2ZBeTBQZU81YjkrZGY0VGVlNW5MVWc2VDBrRUVPcUdYMkdrYTgrV2MrcVdLTUx2M25YNmQvYmNwaFVRU3hkN3FoMHhuVlkvdk9ZNGI1WC91dEpHK3kxNkdUem5objdKZXdKT2NhbXlvTDR3T2tpck9TUkM3ZUxXWmV4cHVLYWhVZlVGUWtJQytKbFRRSGVCUmw0SXpxa1p5ZVVpbzU1MzRSS1krQkN5QnNGckthNnorbmswR0ZycEx3VTdxQnJvOEUrZG1HOGZNTWdEUEJSc1orL3Zmc3Y0VmhrRGlmZXhCRzlKU0hBZ2lyR2x3Tm1JNlFZV1RjYTVENWpNQkJOUkdoU3B0MURQamVuMkZRUER3VEVSdDJPT09Dci9tVnc2eEVGUkdtMUxUaloyUkM5M1R0OVZ1OXU4VEJaSE1odHdoLzJkWSIsIm1hYyI6IjUyOWQxYThhN2E0NzVlZjY4ODE5YWRmNDNiMWVlZTk2ZTUzMzk0OGE2Y2ZkOTFkZTMxM2VkYzA3YjFlNjc0NjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlvZXM2cHovREZYa1NXY2hTNTlrVVE9PSIsInZhbHVlIjoiT2p3OWlCSzVrejgyRUFOQUx1MnNSZ2pIZmRLVmY3dkl6S3UrR1paUWkxSloxLy9UOC9UdC9PNU1BSTVEMTQvNEpuSU1hOGFnVUE2bUVyWnhrMmVwOHByUU5CMU1vYVh0VDlEbnVlck9mZnJ0SUREWTMyWG9TNzlaalMzRENwZmJXaWhzOHVvRVI1UW41NzBCeHIyY2pVcjVxbEFGM3p5WG44UlZibnIvV084TGxJbEs2NEUwWXFkVndEV1FJYlI3eWVJek9NaVFTeElDNThzTmZFYkJWRnpZM1JpbDVYd2hpRmI2R3U1QUVvMS9sdHRVUG9TOTRmbkwvaUhmUGlsNEVsWDVUcVozOWRxNDNRREN4MU42K1FJS3BCKzhUQXBUb3p0L3d0UXhvUHEvRmtpd1c0QWExb2ZkamVTbnJuYVoyNUJrdm51UXBhTjhoU0luQXRFK2k0bms2Q0tlNXpiRjQzOWU2YmM2VGViZ09HTk5hSVQ2NUl6VW1DdVlBNmJKa043QlhJb0ZlRkkraklBM0EybVp1KzVtbXVFQi9MNnFHdjBQbi9kd2poRkhMSjJSWml5MUlpcFRhMzV2UjRTeVdybmFlUlhxTm5ZaTRLd3NLSGR0cm5tY1Z4U0h1ZTNxZm9wQmVMK2w3UytZT0JvMkErczNENktrTlpjajUvb1R1UnBjY254UjVHWWFiSGFwT2lNWFdNdDZYMHpMdlpNZFJjN1dsTTZaMlNYdTFabWgvU3RSNThIeEU2UkZFaUo4VDM4WFVBQ3AwUkRyMlg0SXlsVWFOS2dwZ2ZGT0hLdUNrOW5pUjk0Mk5VSjFhc2hRKzJETk1XVU1pRUswcEVWbiIsIm1hYyI6ImJhNWMxYTBhMDllYTgxZTczMjc1Njg0N2I0ZWIzM2VkYTQyYmVlODUwODYxYzZlYWMyNjM2NzhiY2Y0MWI2ZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+