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Обнинск

В Обнинске перекроют круг Королева – Маркса – Гагарина

Движение будет ограничено в ночь на субботу, 28 декабря.
Дмитрий Ивьев
08:58 сегодня
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Дорогу частично закроют с 1:00 до 5:00, рассказали в филиале РИР.

Это связано с ремонтными работами на трубопроводе.

Опубликована схема перекрытия.

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