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В Обнинске перекроют круг Королева – Маркса – Гагарина

Дмитрий Ивьев

Движение будет ограничено в ночь на субботу, 28 декабря.

Дмитрий Ивьев 464 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники