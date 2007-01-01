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Обнинск

Баня и гараж сгорели в Калужской области

Пожар произошел вечером 26 декабря в деревне Верхние Горки Малоярославецкого района, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
07:39 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил постройки у частного дома на улице Верхней.

Никто из людей не пострадал.

Причины возгорания пока не называются.

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