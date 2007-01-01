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Обнинск

Село в Калужской области с начала зимы остается без воды

Проблемы возникли в Ворсино Боровского района, сообщила местная жительница на странице губернатора.
Дмитрий Ивьев
13:00 сегодня
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- Калугаоблводоканал не знает, когда вода появится в домах жителей села, - жалуется женщина.

Ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ региона:

- Мы понимаем важность скорейшего решения вопроса. Бригада Водоканала продолжает работать на месте. Точных сроков завершения работ пока подсказать не можем. Специалисты принимают все возможные меры, чтобы восстановить подачу воды как можно быстрее.

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