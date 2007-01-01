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Обнинск

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошел в ночь на четверг, 26 декабря, в селе Трубино Жуковского района.
Дмитрий Ивьев
08:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь полностью уничтожил деревянное здание на улице Заречной.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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