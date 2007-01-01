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Обнинск

В Обнинске подрядчик провалил работы по созданию Семейного сквера

Компания не смогла выполнить работы на проспекте Ленина, 42-44.
Дмитрий Ивьев
16:41 сегодня
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Деньги ей выплачивать не будут, сообщили 25 декабря в администрации города.

- Договор будет расторгнут без оплаты, город направит данные об этом подрядчике для включения в реестр недобросовестных поставщиков, - пояснили в администрации.

До конца недели силами муниципалитета собираются убрать грунт, арматуру и бетон. В январе-феврале будет объявлен новый конкурс на выбор подрядчика.

Возобновиться работы по созданию сквера должны в апреле.

Напомним, территорию благоустраивают в рамках программы инициативного бюджетирования. Жители объединились, сделали проект и подали заявку в администрацию. Работы частично финансируются жильцами.

Проект сквера включает новые тротуары, детские площадки, баскетбольную площадку, теннисный стол, турники, новые освещение, скамейки и урны.

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