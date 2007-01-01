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Новость дня Обнинск

В Калужской области нашли 120 тонн опасной икры

Управление Россельхознадзора 25 декабря сообщило о выявленных нарушениях в Балабаново.
Дмитрий Ивьев
15:14 сегодня
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Фото: управление Россельхознадзора.
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Местная компания, а также индивидуальный предприниматель выпускали контрафактную продукцию.

Нарушения первоначально выявили в электронной системе прослеживаемости и сертификации «Меркурий». Балабановская компания из 500 килограммов сырья смогла произвести 5 тонн икры горбуши.

- Подобные необоснованные завышения итоговых объемов указывают на использование в производстве сырья неизвестного происхождения, качества и безопасности, и, как следствие, отсутствие цепочки прослеживаемости, - пояснили в Россельхознадзоре.

Индивидуальный предприниматель также использовал сырье неизвестного происхождения.

Проверка на месте производства икры показала, что в помещениях царит антисанитария и нет оборудования для производства икры в таком объеме.

- Все эти обстоятельства могут указывать на возможную легализацию недобросовестными хозяйствующими субъектами икорной продукции неизвестного происхождения, качества и безопасности, - подчеркнули в ведомстве.

Материалы проверки ООО «ТаймФиш» и ИП Генералова П.Л. переданы в правоохранительные органы.

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