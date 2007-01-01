В Калужской области нашли 120 тонн опасной икры
Местная компания, а также индивидуальный предприниматель выпускали контрафактную продукцию.
Нарушения первоначально выявили в электронной системе прослеживаемости и сертификации «Меркурий». Балабановская компания из 500 килограммов сырья смогла произвести 5 тонн икры горбуши.
- Подобные необоснованные завышения итоговых объемов указывают на использование в производстве сырья неизвестного происхождения, качества и безопасности, и, как следствие, отсутствие цепочки прослеживаемости, - пояснили в Россельхознадзоре.
Индивидуальный предприниматель также использовал сырье неизвестного происхождения.
Проверка на месте производства икры показала, что в помещениях царит антисанитария и нет оборудования для производства икры в таком объеме.
- Все эти обстоятельства могут указывать на возможную легализацию недобросовестными хозяйствующими субъектами икорной продукции неизвестного происхождения, качества и безопасности, - подчеркнули в ведомстве.
Материалы проверки ООО «ТаймФиш» и ИП Генералова П.Л. переданы в правоохранительные органы.