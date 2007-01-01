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Обнинск

В Малоярославце мошенники убедили учительницу продать машину и переслать деньги

Жертвой преступников стала 46-летняя работница одной из школ города.
Дмитрий Ивьев
12:54 сегодня
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Мошенники звонили женщине несколько раз под видом работников мобильного оператора, Госуслуг, Центробанка и ФСБ.

Учительницу убедили, что кто-то пытается украсть ее сбережения, поэтому все нужно переслать на безопасный счет.

Кроме того, женщина поверила, что кто-то удаленно продаст ее машину. Поэтому сама выставила «Хавал» 2024 года выпуска на продажу, а потом отправила мошенникам полученные за авто 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, сообщили 24 декабря в прокуратуре Калужской области.

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