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Обнинск

В Обнинске пешеход пострадал после столкновения двух машин

ДТП произошло на 105 километре трассы М3 «Украина» вечером 24 декабря.
Дмитрий Ивьев
08:35 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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На трассе столкнулись «Киа» и «Ниссан». После этого одна из машин отлетела в пешехода.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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