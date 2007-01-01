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Обнинск

В Калужской области столкнулись самосвал и «Ленд Ровер»

ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в черте Балабаново во вторник, 24 декабря.
Дмитрий Ивьев
07:43 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным МЧС, в результате аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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