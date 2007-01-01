В Калужской области ищут свидетелей массового ДТП
Несколько машин разбились около 17:00 17 декабря на трассе М3 «Украина» в черте Балабаново.
Полиция рассказала некоторые подробности.
На самом деле аварий было две. Сначала мужчина на «Джили» без водительского удостоверения двигался со стороны Москвы и врезался в автомобиль «Фав».
Через несколько сотен метров «Джили» выехал на встречку и врезался в «Опель».
Пострадал сам предполагаемый виновник, а также пять человек из «Опеля» - среди них трое маленьких детей.
Очевидцев просят обратиться в полицию по телефону 8 (4842) 501-634.