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Новость дня Обнинск

В Калужской области ищут свидетелей массового ДТП

Несколько машин разбились около 17:00 17 декабря на трассе М3 «Украина» в черте Балабаново.
Дмитрий Ивьев
17:17 сегодня
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Полиция рассказала некоторые подробности.

На самом деле аварий было две. Сначала мужчина на «Джили» без водительского удостоверения двигался со стороны Москвы и врезался в автомобиль «Фав».

Через несколько сотен метров «Джили» выехал на встречку и врезался в «Опель».

Пострадал сам предполагаемый виновник, а также пять человек из «Опеля» - среди них трое маленьких детей.

Очевидцев просят обратиться в полицию по телефону 8 (4842) 501-634.

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