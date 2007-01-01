В Обнинске девушка придумала, что ее похитили и ограбили

Она пришла в полицию и заявила о преступлении, сообщили 24 декабря в управлении МВД по Калужской области.

Девушка рассказала, что преступник напал на нее, посадил в машину, вез в лес и забрал 20 тысяч рублей.

Но некоторые ее данные не сходились. При повторном опросе девушка призналась, что все выдумала.

Как оказалось, на ней висит несколько кредитов, которые вынуждены оплачивать родственники. Чтобы как-то разжалобить родных, виновница придумала историю о нападении.

За заведомо ложный донос женщине грозит до двух лет лишения свободы.