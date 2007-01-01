0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Калужской области 11 машин арестовали в цыганском поселке
Новость дня Обнинск

В Калужской области 11 машин арестовали в цыганском поселке

Судебные приставы провели рейд в Малоярославецком районе, сообщили 24 декабря в управлении Федеральной службы судебных приставов.
Дмитрий Ивьев
12:25 сегодня
0 1216
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Некоторые жители одного из поселков накопили большое количество долгов. Они не платили по кредитам, налогам, за услуги ЖКХ и не оплачивали штрафы.

- Суммы задолженностей колебались от десятков и сотен тысяч до миллиона рублей, - пояснили приставы.

11 машин арестованы. Еще два человека лишились бытовой техники.

Если долги не будут погашены, имущество выставят на торги.

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
15 оценили
93%
0%
7%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdPWktEQU9vR01UZVJCNkgvdklsZUE9PSIsInZhbHVlIjoiNHBKa3ZWcVFCSEVyRW9XQXFwemhYbzVBU3RlV3VJMDVLUDc2bHVkRUcrYUdIQTlRZUc2ZXJzT3M3L2dGMFBGaUxwTlNDa1BZc2hrM2pwUHZlaEJXaThXd2lrZnVsbkZ6eUlObjcxRWJ2VTkvTEk4VnVFbzBMcEF5STQ0ajJOVEJDbksrZG9QQWZ0aDRYSGZuTU1wRENVaXRFTS82VS90YXdMY1NEVmpiYnd3MFRSeEx4Z1pKeFJ0dVhrTnNxZGlJNHplRHhjT0ZPMEtIRmM2d0xCWm85RjdPeitKbXFyU1dFQ3VnQVlSNm1GYUxiWE9NSlFxYkdMNjZIei9BdFVGWlVPa3hJd1d1U0FxUzcrUVV0QjlMNkIvMjN5eXFKek5OSGJnNFJvSTdJQm00MjZ6eGY2SHZ1THlWaWUxSk5GaER4YUEvWHdodUVJRG1yK0M1ZDhiNW9vbFdVZ3FDcEdJRXpRM3g0TGo4ZXV0U2pjUTBkeTk0OUZlOGdna1hoVlJxM0hmR0pYM29YSHZ3dlRSZ2ZKd1VSWEs5WEJoVUFGcTZVUkp6MVZTZU5HMFNkQ2FCOFZzQlJEck01WkloSGpUMCIsIm1hYyI6IjQxNzAwMTI0NGYzODlhYjQ3NTc0OWEzNDU2MzQ5ZGMxOWQ1MDZmMTk2NjI1MGNiMDEwYmIzZmIwZGJjMTdlYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNvQzEzZEM3V1pxaWs5QlRxL2RCenc9PSIsInZhbHVlIjoiOVA1RVMyRzcrcFhpb3BXdG9Mb2tHVElzZ0NzdWhXOVF0ZXpIa3VqaW4wdXIxK3hVUjRmRmt4Z1krQ0UyajFNY3JMcDYrT0NFRlVROVBROXhrQmFqOEZ4TWFXTEVYenhXM3BxMjlkdXI3NFZrbW5ndFgwcEZtVENZRHYrOVhxS0k1WjQ2RDE5eUdiWXVXVWQyenVpbjhuc2lxUHlGTmVGMzBaUGdyNkhUNXBtbDhxSytIRU1hWFBGU0h1dm5uZFRTeWk0WWtTcEFNK01hQm01T0UwVVJreFM4REJnK2tSZDdDazJhSExuWGlzeGUwd2FVbXlqOHJYWGRxMENYNlcvbVF6SVhIdnh1a0lZUDc4a0EydjArOWhNWVNTalBDNVlZR0pPRnI1MVc4VGNaTHNLVzVoNC9KZFlHSGo2Y243akdKcm4wL0ttY3FoUW9xVnQvZEJsZmhiTHlkUEo1aitvSlROSmkzTGF1Qms1YzhHUWwvWVZWYmN4MzZmKzRMRWtHRm9JQ1ZndVpiM25tTGxvcXJtaDNwZlN5TWhiTFFKUklRdndhdWlqS0pVamlma29VUmpYWTcvdDhOTE9lUjVrUFhnc0RxRlFTek4wek5ZeVh4dyt5TDFsSWlVbk51cWhqZjU5dDFFcERGWHJyZnovMkdId0VGRC9NMVhnMU93OHIzK1ROdnhIMnhkWHJsTElseGM2eUlsQmtFcU1lNjV5MkFsTTZ0SHdxVGtoS01oZHZ2eVNLN00xaDM1akFyNXdpY1RSMDZWakFRM1FPMDRLUVk0QldCU1Blc1pWOEZPYWs5czJ1ZFVWamdhYXVwSXZDS0h5N1J2aDRUeHRIVHFxeiIsIm1hYyI6IjBmMjFhMWJlOGE3ZTE2OGUxYTMxMmZjYThiMWJkMDdiNmRiZTRmMjY0NTc1NmJjNzFiMTVjMmYzNjJmNGIxNDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+