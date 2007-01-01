В Калужской области 11 машин арестовали в цыганском поселке
Судебные приставы провели рейд в Малоярославецком районе, сообщили 24 декабря в управлении Федеральной службы судебных приставов.
Некоторые жители одного из поселков накопили большое количество долгов. Они не платили по кредитам, налогам, за услуги ЖКХ и не оплачивали штрафы.
- Суммы задолженностей колебались от десятков и сотен тысяч до миллиона рублей, - пояснили приставы.
11 машин арестованы. Еще два человека лишились бытовой техники.
Если долги не будут погашены, имущество выставят на торги.