В Калужской области 11 машин арестовали в цыганском поселке

Судебные приставы провели рейд в Малоярославецком районе, сообщили 24 декабря в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Некоторые жители одного из поселков накопили большое количество долгов. Они не платили по кредитам, налогам, за услуги ЖКХ и не оплачивали штрафы.

- Суммы задолженностей колебались от десятков и сотен тысяч до миллиона рублей, - пояснили приставы.

11 машин арестованы. Еще два человека лишились бытовой техники.

Если долги не будут погашены, имущество выставят на торги.