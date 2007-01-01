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Обнинск

В Обнинске водителей попросили убрать машины с парковки

Дмитрий Ивьев
15:24 сегодня
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Убирать снег в карманах на улице Гагарина будут во вторник, 24 декабря.

Коммунальщики начнут работы в 9:00, сообщили в МАУ «Благоустройство».

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