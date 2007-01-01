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Обнинск

В Боровске заменят 280 метров сетей водоснабжения

Работы в ближайшее время начнут на улице Петра Шувалова, сообщили 23 декабря в администрации города.
Дмитрий Ивьев
14:30 сегодня
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С подрядчиком встретилась глава администрации Анжелика Бодрова.

В водоканале сообщили, что переключение сетей пройдет только после окончания отопительного сезона.

Также реконструкция запланирована на улице Берникова.

- Это важнейшие шаги для повышения качества воды для наших жителей, - пояснили Бодрова. - Впереди еще несколько улиц будет обновлено в рамках инвестиционной программы.

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