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Обнинск

В Обнинске отремонтировали детский сад «Ладушка»

Ремонт с октября проводился в одной из групп.
Дмитрий Ивьев
13:55 сегодня
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Работы были выполнены в максимально короткие сроки, заявили 23 декабря в администрации города.

Там отметили, что родители и руководство детского сада качеством ремонта довольны.

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