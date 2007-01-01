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В Обнинске создали миниатюру о первой в мире АЭС

Она появилась на стене здания Информационного центра по атомной энергии на улице Комарова, 6.
Дмитрий Ивьев
12:06 сегодня
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Арт-объект создали художники из Владимира Регина Яфасова и Фёдор Карпов.

Миниатюра встроена в стену. С помощью кнопки можно зажечь электричество.

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