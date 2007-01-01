-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске открыли елку у Дома учёных
Обнинск

В Обнинске открыли елку у Дома учёных

Дмитрий Ивьев
08:22 сегодня
0 280
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Праздник состоялся в воскресенье, 22 декабря.

Администрация города опубликовала видео.

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJYQXR4S2I4NDFxMlk5QllzQjJtYXc9PSIsInZhbHVlIjoiNk1mSjBoMjdnY0ZxQ1hhc0VoZjQrS0QzcndyL0NMU3VEbVhMM2tZMHhCUGpVSlkxWmc3dVcyTFdCSldCSFV6RU9QYjNCWW5RWkxYUjRKV3RyRExkUTZGRGxjUWJUTkQrQzFFS1NwTG5JUTJ2ckZxMGVYYkVqSkZDVkNxWk9nRzFoTlUvNzdUc1UzdmNwOFVtaG5ySVJ5RGpMWnpDT3h3NE9HNUdmcEJIKzFXaUFvZGFtNzc4MGtyV2FlUzZ5cHh6eThiUVg0MW84aHdoaXVUUDE3RWFabUNtbmttWDIwSHc1QWxCdUlGT2VRRkNGZDM2S2V3N0VLYjV6QUJEc0RrOGhhem9UeE4zSGpDSUVxOUVIQ3RGWVQ2Sk82QnFudzBoZzNzeFlkcHFZalBQc2kzeWhyMGorRGhJMXJOT2NuNnJ3UXdTMS9nTkMzWTRVZ1d4RWt1cmtEcUtzSCszclJIR1k0VWhtd3YwamRsZjZWL2JVcEc4ai9VcGMzUko1eGJETmZLWjZEZlRuMmdHRUxHdVFKUTZZNmFrQUpia3ZhRXcvRUo2SzJMNmJQRGNCT1V3ZThNT21jTCt3OVpGZFRoVCIsIm1hYyI6IjMxNTAzNWEzNjNiNDA3MzBjZGRjNjNkY2MyNWZjMzlmZGE2MWQ1NDg4NGJiMjVlNzVhMWY3Y2EzNGY1OWQzN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxIdGhGRUx3cmdEYXJ3K0JyanR0alE9PSIsInZhbHVlIjoiakxyd2p4ZUZvQjA3bnorQUhOSHVOS0VYU29CdzQ2VFZUVzVrdUZOR0FrQzlma3ZoVHlla0NWVldLZ0UxNGxlbTk3WkxobUIxQXlHZU1oMHR5VlNranNTbEQzM2ZZVEc3WVhmcDBXdTNMTFRFOWdYVEgvMzIvc254M09BWDF4NVBVeCsrbWxoRmlybDg4c1ZlM3NTa3NYNjF6c3ZjYVE2MVd4U1NaQk05TEJwT1A3blJWNkJtNG1FVy9Pcjh4NWJUYms1NHJEeTNvc1RYbzJjU0pDZzJhcEJsNURSSmxUdmIvaXV4Y3lyYldlOFBuN20wQTJSUWRnSUgyTUw2NXd6NjZNM09lZ0RGM05UQzNKU1VBaURxcUNoOElQSmtIa1E2M3dzOFM4bmI0YzQ4NllzbXdFRlBKT29wSjh4bUlDTEd2VVh6V1F6UnJvQVRsSDNHSWVhUFdhditJVzZ1MGtLKytSWW9HUkQzVmZ4V1dXbzJVbDVrWGtzZUFmekd3M3ZPRXNlbTBaSHV1VUZzaGp4TmdRMmZZT3dVVUQ4ZXVWejAyOHVVRTFsUFdCRU82Yi8zODFRQXF0UXQ1OEJVRmNwSVFkM2doYjFuUVo5TEZRZ0Q1d2ZNTis3VCtqVnpGbGxZN1NWWkhWSjdUNmpaRUZtc3NqdmZDaCtMZkVEcmM2TGZkbnRTT3hyblBwd01TRG8vckFrQk5OQ2pqWk5oNlhGSkk2bFJPdjNpMVZ4WFF2SCthWUZGTFZscGNxanAzRHNWYm5qVEpoZWNrMncvSmJVR0ZFQi94eGJOZmVXeWQwKzdYYjNxUE9PQVRoN3BHdTMyNTFwVDJGWGdDWURUWDQwRSIsIm1hYyI6ImIwMDQzYjBlMDk3YzhjNWZkMGU4Mzg3ZGMyZTRlMDFhOTk2ZWE3MWY5MTM1YzRiMTE1ZDI4NTVlZjNjYTBlZDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+