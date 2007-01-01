-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске утку спасли на Белкинском пруду
Обнинск

В Обнинске утку спасли на Белкинском пруду

Дмитрий Ивьев
09:47 сегодня
0 366
Фото: администрация Обнинска.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Птица забралась в гидротехническое сооружение и не могла выбраться, сообщили 23 декабря в администрации города.

Утку вытащили городские спасатели, которые услышали крики во время патрулирования.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjQ1cjlBTTFzQ0JURFcrQ1JnS28rdWc9PSIsInZhbHVlIjoiUENIZ01JOEMvdjlGR2JNQ0pBTEJKM0JtTkgrZnEzait2cWs2V2F0Q1U5MGxiMXp4cEY2NUhuTXdxT0ltTmMxR281andrMC92T2Q2QjhNdWhDWkVUOHlNRnZpNDRieVRYOHdPZzQ0OXFrdDUwdWFlbjRkWmlpZDlZanRlWTQwUXI1UVRUOGxudWtHU2RtOW9xM3p3MENYejB2WnVJUzFtaGRpRlhmUisvbmxXd2I5WUFDOUthdDlWYjVDS3MrNFkxT1N6RnVFMlowYW5Jd2tCeXQ3NFhzR3pFM1BBWkg2OGE4V2dsWWEyczM3WTFsNm1za0szNWdKdUxXQW9XNTlBcVhqaThBalNacmgvdithZkZ3QjBQaDZkT2lLOWhYazFMdnAwcFlCdHBsRFdvNU9QbFdnNW92ZHBrMnRUaFp6a05ELzBoMy80Nktra3FxT3haRnFrRWllMDBocExZcUhla0lxUEhtQ0RucE1EQ3ZWSlFwcElTb2R6RUtOcWxhTGE4WUhjVjJtVFExNTU0NW9KSzJ5QTFYUU9jd1hscWZWR2drN1lRbzFETVpZMVppRFdyTjFRMDQ0Ulgzak5aVk92ciIsIm1hYyI6ImIxYjhmYzY0M2RkY2MwZWJlM2U1NzI0MmExZGY1NGViN2JhYTYwZDE5ODMwNjI3ZDM3ZTBmN2Q4MDkzZGRhMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFYWEdJOUdCRnhZdDJpYm8yM3pjZVE9PSIsInZhbHVlIjoiYUJGbXlsUWJaUkkyNlJVS3BpeU91OGtFMjFzdWxMMitYbzZOZHVYR012TnljYnBMdzBtSlRoUWJuZ2s5YmEzczZKVmlVaXhENDVTNjNGMSs4Yy84ejVtWU5WUGtDdG12TTVvb2FSZm5lOUVtS3RlaGVOYnE1ZjJ4bGIwQXBNVzl1N3hUanFxVFdhc2lnMi9LYkZoM3hnQjUyaHZLbE5IbVNvWUU4Ri9KRTB4ZFJSTjM5cDdzVklGWFZIZHhRVWdhbzdWZnpsdnZGT3NsMmlrZzFOaHp2bVM4ZDJXZTZnUUtFNFV3TjNtMUV6aGUvZXhuZ0RLRDY3clh0Tndhc0xBSUZCekYwVGpXYThDcGtMWUdWVjd3WFRPb1lzOEdDL240OFoxQlZkUlJDVXZENklIY3lsZ2hqK2l4Qk1CbTVwQ0FIL1IvS0kvOURDdlFCRTB0eUx4VzVybnBIa2lWSUxBakpwZFhBY2ovSGFKTzUrNHpoUnlKODVnd3NrQlcvTzdyS2J4aWs2NFhIMGlwTUQvVjlkQmIyMDRlRDB3RkVxMWt5SHNuY2JhWG5LZVJGUVlweEJhN1NkM1hpYmFDckRDVWdXd2swcE9PS050MVBINy8zTitEZ0VpaDB0cVFrZzUvVGQ0ZmduOHREYzkxREtLZmMxOXprUXVTS09wZ09aVGFCWlU2OTFISHNMMUJxYU51OWV3Zm12TDI1WW1CMVRzM01JVjQxamlCOFBJd0FaUDQxSjZTZ0JFeVdHdjZMRXIraVQxRTZBWlJyaGpIV3lEcWpzQ085NHZWMjFmemRmVml1R1ZFRDd1VDhGb0tkS1JWdnd6Q2FDaHBoTWRkYXk3NSIsIm1hYyI6ImY1N2UzOGNlY2IzZjY5ZmU2OWM4ODY3ZjkxY2NhZmYzYjMzODFmMDY4YmU2ZDRmODY1OWVmY2I5Y2I5NmRmNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+