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Новость дня Обнинск

В Калужской области таксист перевернул машину и сбежал с места аварии

ДТП произошло в Боровском районе, сообщили 23 декабря в УМВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:17 сегодня
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Фото: УМВД по Калужской области.
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Личность автомобилиста удалось установить. Мужчине 36 лет.

Машину он взял в аренду для работы в такси. Как пояснил виновник аварии, с места происшествия он сбежал, так как испугался.

На мужчину составили административный протокол. Суд лишил его водительского удостоверения на год.

- Судебное решение стало для мужчины не только наказанием, но и указанием на необходимость глубоких перемен в жизни, осознание того, что каждый выбор имеет свои последствия, - прокомментировали в полиции.

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