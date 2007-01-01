В Калужской области таксист перевернул машину и сбежал с места аварии
ДТП произошло в Боровском районе, сообщили 23 декабря в УМВД по Калужской области.
Личность автомобилиста удалось установить. Мужчине 36 лет.
Машину он взял в аренду для работы в такси. Как пояснил виновник аварии, с места происшествия он сбежал, так как испугался.
На мужчину составили административный протокол. Суд лишил его водительского удостоверения на год.
- Судебное решение стало для мужчины не только наказанием, но и указанием на необходимость глубоких перемен в жизни, осознание того, что каждый выбор имеет свои последствия, - прокомментировали в полиции.