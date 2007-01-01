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Обнинск

В Обнинске в один из микрорайонов города уже пришел Дед Мороз

Семейный новогодний праздник прошел в субботу, 21 декабря для жителей 38 – 39 микрорайонов Обнинска.
Игорь Кирдаков
08:26 сегодня
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На свежем воздухе малышня и взрослые водили хороводы, танцевали и пели новогодние песни вместе с главными атрибутами новогодних торжеств – Дедом Морозом и Снегурочкой.

Широкомасштабные и шумные торжества в наукограде, как во всей Калужской области, в этот раз не поводятся.

Акцент сделан на семейный вариант проводов старого и встрече нового года.

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