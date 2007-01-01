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Обнинск

Пешехода сбили утром в Обнинске

ДТП произошло около 7:50 на улице Энгельса, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
09:11 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительной информации, человек попал под колеса автомобиля «Сузуки».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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