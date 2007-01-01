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Обнинск

Четыре улицы Обнинска отремонтируют перед Новым годом

Работы запланированы с 23 по 28 декабря, сообщили в МАУ «Благоустройство».
Дмитрий Ивьев
12:38 сегодня
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Фото из архива.
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Дорожники проведут ямочный ремонт на улицах Поленова, Кабицынской и Курчатова, а также на проспекте Маркса.

В график работ может внести изменения погода.

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