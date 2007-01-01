В Обнинске кафе сделало невыносимой жизнь женщины

Три года она страдала от шума, гула и вибрации в своей квартире.

Дело в том, что в этом же доме открыли кафе, а на техническом этаже многоэтажки поставили вентиляционное оборудование.

С 2021 года вентиляторы шумели прямо над головой у женщины, рассказали 19 декабря в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Экспертиза показала, что превышение уровня шума было периодическим.

Суд оштрафовал управляющую компанию, которая допустила установку оборудования. Его теперь должны демонтировать.