Власти Балабаново попросили не парковаться у мусорных контейнеров

Обращение на эту тему администрация города опубликовала 20 декабря.

- Просим обратить особое внимание на обеспечение свободного проезда спецтехники к местам накопления твердых коммунальных отходов в выходные и праздничные дни, так как припаркованные у контейнерных площадок личные автомобили перекрывают подъезд и создают помехи в работе регионального оператора, либо делают невозможным своевременный вывоз мусора, - говорится в официальном комментарии.