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Обнинск

Власти Балабаново попросили не парковаться у мусорных контейнеров

Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Обращение на эту тему администрация города опубликовала 20 декабря.

- Просим обратить особое внимание на обеспечение свободного проезда спецтехники к местам накопления твердых коммунальных отходов в выходные и праздничные дни, так как припаркованные у контейнерных площадок личные автомобили перекрывают подъезд и создают помехи в работе регионального оператора, либо делают невозможным своевременный вывоз мусора, - говорится в официальном комментарии.

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