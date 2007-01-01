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Обнинск

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошел утром в деревне Алехново Малоярославецкого района.
Дмитрий Ивьев
14:15 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил частный жилой дом.

По данным МЧС, пострадал один человек.

Причины возгорания пока не называются.

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