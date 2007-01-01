-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Названа причина пожара в Боровском районе
Обнинск

Названа причина пожара в Боровском районе

Возгорание в деревне Кривское произошло из-за короткого замыкания, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
08:51 сегодня
0 276
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже рассказывали, пожар произошел утром 18 декабря.

Никто не пострадал.

Сумма ущерба уточняется.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdBcTA5R3NlbVhXbUdtTS9rSE1acWc9PSIsInZhbHVlIjoiVHdmYW40T1NPNzdiL3dOMjZOTFhoV01jZnFOVkp5ZnBpZmhRMXBaMVRxYmlHeWVuVExYZEtjSFVrMVhROXJ6YkV0SmYzQ1RmL3FOY1lpQnJGTmMxK2h6Ykk1cG9yeHdaUGw3cnUyU2hPRnRuRFo4aGNOMzRyRnFQejJjY3ZSanFPaTlLRmJ5ZXdaR2NFMFExcVNmVVZubXdjRDRxeWtIdExYSkVSbG8xMHI4Mkp5U2l3TGZzblpaRDFqbmlIVlptWjBtLzRkM0QzcnlsVXRNL3E0UnBIaGhGdm1zb3M2V2RjY24xSWhKZGtlb29wRFBiRWhRQllkK25ONWEvcTVCb1liUm5URVU0eVlFeFByL05SVEZVRFEzQ3M4YmJsWndTSkxIdkNpK0FlVC9JcG1hQjdvQWFLaVNOYmVLVkNud3R5WkFreExxUnVJQmNoZjZnbUVQNDhib1dxSzByT1BheU5STkp3c1Z1aWNmeUdXRm8yNVBwakhRbFNMN2NQSnZpQi9sd3RrUk8yNnZXSDM5QTI0OTMyd3F1bndXYU81ZmYwbGhxbkJNVEVoMGltUk0rT2QvR212aG1yMGtQaWNqNyIsIm1hYyI6ImUyMTFjNDRmY2FhMmRjZDViYjRlMWEwMThjNzk5ZDUzNmEyYjlmODUxYzJlOGU1NDg2N2JjMGRmODhiOGY4MWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFJemhxL2lYdGd3OGRHaVFuOE5UTGc9PSIsInZhbHVlIjoiZE4xbm1UTFhlbXJrRjdXS3owZzZSVEVONzNsVTJBc1cwT3I1cTZ3OTZ3eXI5a3dnV3hna2ZOOFpQbE14N1graGVDWE9LakczQzFwbVJPS3pjRCtwQXowSGpSVmZPdU5nZEJjNGREKzRmUWYreDFxcFAvZUI1NGFBckMxeXRZWmFzVWRLN25OZHNhWHFwaGhaNnBVVCtNaEZ2a1NWYTBDdlJtS3pmTXhyK0FGSklwU1hVejFacjVvYkI3Y2xkQWZmUkFNV0pDOCsrTWdYWXdqejVYWUlhSGt2eVQzWCtMQ095UXgrRldNeU5aU1E5cWhQaEFmd3dmRjNWOUV0NmljM0xGLytJL05HQVRYVk9IZEJJZzBoczh4UzFsZGwxdC9scFJNSG83RkNGREtGRFJiK1hjR0V3UlpSZFpGU0x0TUdKZ2I2V2xmYVMzOTZmZG5QNllnQm5RK2ZSSnhwcVR6eXYweUR4UUJJNDNqekNYNUxHcEFMWmxmQjlPdCtwOW4xaXFRVVBxY01Hb2xPSER5SllQVGxEeTNaRWJldEljbEdyUEhkVnNYWVNDNW0wa3lGTVN3d1JNMjExbkVWWGczajVPYy9iK1AzUXVDbEQ2c2lqMUNuR3RDanJiUDlFQmduZVBHUzh3STFzNW1EcnNGRlFseGczalpYR1hjYk5jNUp4clJMVmZmeFBwMUxlWm9kQTRKTmhYMnVybzZ0dkljcTQ1aHZTeDFyR1NoZDBNSHVZU0VIN2lTQVorMlcvT2hSQVJvZU8yZzJtQmtuTkNvUGNGV1U3TzJEZndiQUYzSFZISzJuM0hNUkkvSnk2MCttSTZKMExlTWRJa3dxVVZuciIsIm1hYyI6IjMxMjQwNDQ0MDc0NjdjZDlmYTM1MjQ4ZGJlOGYzZTBjYTFlOTVhYjU0YjU0NmY0NWJiNzFmNDM2ZWI5YmI1Y2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+