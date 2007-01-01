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Обнинск

В Боровске отключат электричество

Ремонтные работы пройдут в пятницу, 20 декабря, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ивьев
10:15 сегодня
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Света не будет с 10:00 до 16:00:

  • ул. Ленина,
  • пл. Ленина (частично), магазины.

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